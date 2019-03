Beto O’Rourke entra na corrida às primárias democratas

É o 15.º democrata a anunciar a candidatura. Está em sexto lugar em termos de intenções de votos, mas tem carisma para chegar longe

O democrata beto O’Rourke, que ameaçou a vitória de Ted Cruz no estado do Texas, no ano passado, anunciou esta quinta-feira, 14, que vai disputar as primárias democratas para ser o candidato à Casa Branca nas eleições de 2020.

O anúncio foi feito através de um vídeo difundido na Internet, e os analistas já olham para esta primeira decisão como um sinal de que a sua campanha vai ser menos convencional de que a dos seus adversários democratas. “Estou a candidatar-me para vos servir como próximo presidente dos EUA”, diz O’Rourke. “Este é um momento decisivo de verdade para este país e para todos e cada um de nós”.

Aos 46 anos, O’Rourke é pai de três filhos, e crio o seu próprio negócio de desenvolvimento de software antes de se lançar na vida política. Foi Congressista e é visto por muitos como uma espécie de ‘novo JF Kennedy’ pelo estilo descontraído, a inteligência e o charme com que se dirige às populações. A sua popularidade disparou no final do ano passado, quando tentou, nas eleições intercalares, destronar o Senador republicano Ted Cruz – perdeu por uma margem de 2,6%. A sua campanha angariou mais de 38 milhões de dólares no terceiro trimestre do ano, o valor mais elevado alguma vez conseguido por um candidato ao Senado em três meses. No total, O’Rourke garantiu 80 milhões de dólares para a sua campanha, sendo que a maior parte das doações foram feitas por particulares de todo o país.

O partido Democrata está particularmente pressionado, com o objetivo de garantir que Donald Trump não consegue um segundo mandato. No entanto, os candidatos mais bem posicionados nas intenções de voto, segundo o site RealClear Politiques são Joe Biden – que ainda nem sequer se candidatou -, Bernie Sanders, com 22% de intenções de voto, Kamala Harris, com 11,3% e Elizabeth Warren com 7%. O partido está a ter algumas dificuldades em encontrar um candidato que agrade aos vários grupos da população, com Joe Biden a tardar em definir se vai ou não ser candidato. O antigo vice-presidente de Barack Obama é apontado como um dos potenciais vencedores frente a Donald Trump, mas a idade (teria 78 anos quando assumisse a Casa Branca) poderia penalizá-lo em algumas franjas da população. Ainda assim, é o que consegue reunir o maior consenso.

Beto O’Rourke, por seu lado, poderá conseguir roubar algum protagonismo a Kamala Harris, que tem conseguido alguma atenção por parte da ala mais progressista. Seja como for, a sua candidatura vai certamente agitar as campanhas democratas e obrigar todos os candidatos a arregaçar as mangas – mais que não seja pela sua já comprovada capacidade para angariar dinheiro fora do seu estado-Natal.

As eleições primárias do partido Democrata arrancam em 2020, com o estado do Iowa a dar o pontapé de saída no calendário eleitoral. É para lá, aliás, que já estão apontadas as baterias de O’Rourke, com uma visita agendada já para o próximo fim-de-semana.