Já não falta muito para os britânicos terem de se identificar com documentos oficiais antes de acederem a sites pornográficos

O governo britânico vai iniciar, em breve, um plano que proíbe os menores de 18 anos no Reino Unido de verem conteúdo pornográfico. Para isso, sempre que se entrar num site pornográfico, vão surgir bloqueadores e será pedida, automaticamente, a identificação do utilizador - os interessados vão ter de se inscrever no site e mostrar documentos de identidade oficiais.

O objetivo é impedir que as crianças acedam a esse tipo de conteúdo. Segundo um porta-voz do departamento do Ministério da Cultura, Media e Desporto do Reino Unido, esta decisão é um grande passo que visa proteger os mais novos "de conteúdo para adultos que, atualmente, está disponível online de forma muito fácil".

O governo ainda não tem uma data definida para o início deste plano, que já foi alterada várias vezes (há tempos, tinha anunciado que esta regra entraria em vigor no início de abril de 2018). Contudo, Margot James, ministra das Indústrias Criativas e Digitais, afirma que, até à Páscoa, o plano deve ser iniciado.

Esta opção está a causar preocupação aos utilizadores, que temem que estes bloqueadores não sejam seguros e não protejam a sua privacidade já que têm, obrigatoriamente, de fornecer dados - que ficam armazenados - sobre a sua identidade.

Um dos serviços de verificação que será utilizado é o AgeID, que pertence à Mindgeek, a mesma empresa que administra muitos dos sites de pornografia mais conhecidos mundialmente, como o PornHub e YouPorn. Este serviço vai garantir que qualquer utilizador que tente aceder a um site de pornografia no Reino Unido, seja encaminhado para uma página não pornográfica, que vai pedir o registo na página com um email e palavra-passe e uma prova da sua idade através dos documentos de identidade.

Depois da verificação, os utilizadores podem aceder de forma ilimitada aos conteúdos pornográficos que pretenderem.

