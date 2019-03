Colapso de edifício onde funciona escola na Nigéria deixa adultos e crianças soterrados

Um repórter da Reuters no local relata ter visto um rapaz de 10 anos a ser retirado dos escombros, aparentemente sem ferimentos. Uma outra criança também foi resgatada com vida, entre manifestações de alegria e alívio por parte da multidão no local.

"Acredita-se que muitas pessoas, incluindo crianças, estão presas no edifício", confirma Ibrahmi Farinloye, porta-voz do serviço nacional de emergência, acrescentando ainda não ser possível adiantar o número de vítimas.

Testemunhas no local dizem que a escola que funcionava no terceiro andar do edifício que colapsou era frequentada por cerca de 100 crianças.