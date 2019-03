"Ciclone bomba" ameaça 70 milhões nos EUA

O fenómeno, que ameaça inundar uma enorme faixa no centro dos Estados Unidos, esta quarta-feira, acontece quando há uma descida rápida e acentuada da pressão atmosférica. São esperadas rajadas de vento entre os 80 a os 110 quilómetros por hora, muita queda de neve, tempestades e a possível formação de tornados.

As autoridades americanas avisam que as deslocações vão ser difíceis, se não impossíveis, no Colorado, Wyoming, Nebraska e Dakota do Sul. No total, 70 milhões de residentes estão em risco de sofrer as consequências do fenómeno.

"A neve e a visibilidade perto de zero vão criar condições de viagem extremamente perigosas e também são possíveis cortes de energia", alerta o Serviço Nacional de Meteorologia.

Segundo o FlightAware, esta quarta-feira já foram cancelados mais de mil voos.