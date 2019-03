Brasil: 10 mortos confirmados em São Paulo

A informação mais recente das autoridades estaduais confirma a morte de 10 pessoas no tiroteio que teve lugar numa escola em Suzano, região metropolitana de São Paulo. Atiradores tinham 17 e 26 anos.

Pelo menos 10 pessoas morreram na sequência do tiroteio perpetrado por dois jovens esta manhã, numa escola básica de Suzano, cidade da região metropolitana de São Paulo, no Brasil. Já foram confirmadas a morte de seis estudantes e dois funcionários da Escola Raúl Brasil e, entretanto, foi também confirmado que os atiradores se suicidaram após o massacre. A polícia confirmou entretanto a identidade dos dois atiradores: Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, e G.T.M, de 17 anos. Ainda não são apontados quaisquer motivos para esta atitude dos dois jovens.

A história está a abalar o Brasil e chegou rapidamente à comunidade internacional, depois de dois adolescentes terem entrado por volta das 9h30 (13h30 em Lisboa) na Raúl Brasil e terem disparado contra funcionários e alunos. Há pelo menos 23 pessoas que já recorreram a hospitais, segundo a imprensa nacional. A Folha de São Paulo citava ainda o Corpo de Bombeiros, que deu conta da existência de dois feridos graves. Os restantes terão ferimentos ligeiros ou quadros relacionados com ansiedade e pânico causados pelo ataque.

Segundo informação libertada pelas autoridades presentes no local à imprensa, os dois jovens terão entrado no recinto escolar com revólveres, uma besta e vários artefactos explosivos. No entanto, ainda não há confirmação sobre tudo o que foi encontrado nas malas que os atiradores levaram consigo.

A escola Raúl Brasil tem cerca de mil alunos, com idades entre os 10 e os 18 anos. A cidade de Suzano, a 50km da capital do estado de São Paulo, tem mais de 280 mil habitantes e é um dos polos industriais do estado.

[em atualização]