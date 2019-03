Reação de CEO da Qantas Airways a menino de 10 anos que pediu conselhos para criar a sua própria companhia aérea torna-se viral

Os sonhos são para ser seguidos e, aos 10 anos, Alex Jacquot já sabe disso. Por isso mesmo, o menino australiano, que tem o sonho de criar a sua própria companhia aérea, escreveu uma carta a Alan Joyce, CEO da companhia aérea australiana Qantas Airways, a pedir conselhos sobre a melhor forma de criar uma companhia aérea própria, que terá o nome de "Oceania Express".

"Por favor, leve-me a sério", solicita o menino na carta partilhada no Twitter da Qantas. "Já comecei a planear algumas coisas como o tipo de aviões que preciso, o número de voos, comecei a tratar do serviço de catering e muito mais", continua.

E não fica por aqui. Alex Jacquot afirma, ainda, já ter contratado várias pessoas com funções importantes para integrar a empresa, como um diretor financeiro e um chefe de manutenção.

Agora que está de férias, explica o menino, tem mais tempo para trabalhar na criação da sua companhia e, por isso, precisa que Alan Joyce lhe explique "três coisas específicas". Por exemplo, Alex diz que pretende utilizar, tal como faz a Qantas, aviões A350 para voos de Sydney / Melbourne até Londres. Contudo, está preocupado com o conforto dos passageiros. "Visto que são, ao todo, 25 horas de viagem, temos bastantes preocupações relativamente ao sono. Tem algum conselho?", pergunta o menino.

Na publicação partilhada pela companhia, que já tem mais de 60 mil gostos 21 mil partilhas, a Qantas referiu que as empresas concorrentes "não pedem, normalmente, conselhos, mas quando um líder de uma companhia aérea entrou em contato", a empresa não pôde ignorá-lo.

Alan Joyce também não ficou indiferente à carta de Alex e não tardou a responder-lhe, convidando-o, até, para uma visita ao Centro de Operações da Qantas e para uma reunião pessoal com o objetivo de debaterem ideias.

Alan Joyce referiu que os longos voos também eram uma preocupação para a sua empresa, mas que foi iniciado um novo projeto denominado Project Sunrise que tem pensado em diferentes designs para as cabines que pretendem fornecer mais conforto aos passageiros, com mais espaço entre elas. A resposta do CEO também foi partilhada pela empresa no Twitter.

