ONU diz que programa nuclear da Coreia do Norte continua intacto

Segundo os especialistas, Pyongyang está a desafiar as sanções do Conselho de Segurança da ONU com um "aumento massivo de transferências ilegais de produtos derivados do petróleo e carvão de navio para navio".

"Essas violações tornam ineficazes as sanções mais recentes", explica o relatório, em referência aos limites das importações de produtos petrolíferos e as restrições ao comércio com carvão que o Conselho impôs ao país em 2017, em resposta aos seus testes nucleares e de mísseis.

Os especialistas da ONU indicam que, sem saber, bancos e seguradoras em todo o mundo continuam a facilitar pagamentos e a dar cobertura a investigações envolvidas nessas violações.

As transferências de petróleo e carvão entre navios, uma técnica usada por Pyongyang para evitar sanções, aumentaram em 2018, com "crescentes transbordos, multimilionários e ilegais" de petróleo bruto e um aumento no número de operações de carvão.

De acordo com a ONU, o Governo norte-coreano continua a violar o embargo de armas e tentou fornecer equipamento militar aos rebeldes Houthis no Iémen, bem como à Líbia e ao Sudão através de intermediários estrangeiros.

As várias sanções impostas pela ONU pretendem pressionar a Coreia do Norte a abandonar o seu programa nuclear e de mísseis.

A cimeira entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, em Hanói, no Vietname, em fevereiro, começou com sinais de harmonia entre o Presidente dos EUA e o da Coreia do Norte, mas o entendimento esbarrou na questão da desnuclearização da península coreana, sem que houvesse possibilidade de um acordo.

com Lusa