Áudio atribuído ao Estado Islâmico é convocação geral para atacar

A gravação, alegadamente do autoproclamado Estado Islâmico (EI), é tornada pública numa altura em que as Forças Democráticas da Síria (FDS), lideradas pelos curdos, continuam a enfrentar a resistência dos atiradores do Estado Islâmico.

As FDS estão a sitiar os 'jihadistas' no seu último reduto em Baghouz, perto da fronteira iraquiana.

A breve gravação de um minuto e meio, divulgada nas redes sociais por apoiantes do EI e pelo site Intelligence Group na noite de segunda-feira, refere que homens, mulheres e crianças, em Baghouz estão a ser submetidos a um "holocausto pelos cruzados", termo usado pelo grupo extremista para designar a coligação liderada pelos Estados Unidos.

No áudio, um militante do EI não identificado apela aos "irmãos muçulmanos, na Europa e em todo o mundo" que "se levantem contra os cruzados e se vinguem da sua religião".

Durante o discurso é possível ouvir tiros sugerindo que o militante se encontra em Baghouz.

"Aviões de guerra dos cruzados" e "ateus curdos" estão a atacar a população são algumas das frases entoadas pelo militante.

Segundo a agência de notícias Associated Press, a autenticidade da gravação não pode ser verificada de forma independente.

No domingo, as Forças Democráticas da Síria, aliança armada liderada por curdos com o apoio dos Estados Unidos, retomou o ataque ao último reduto do EI na Síria atacando a cidade de Baghouz.

As FSD deram por concluído o prazo para que civis e combatentes deixem Baghouz se entreguem à aliança armada antes do ataque final.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) indicou que cerca de 350 pessoas deixaram hoje a área controlada pelo EI, incluindo 120 combatentes deste grupo 'jihadista'.