Ventos de mais de 180 km/hora lançam pânico a bordo de cruzeiro

Garrafas a cairem das prateleiras e a estilhaçarem-se no chão, cadeiras e mesas a deslizar e gritos, entre a perplexidade e o susto. O navio Escape da Norwegian Cruise Line, com capacidade para 6 mil pessoas, foi abanado no último domingo por uma rajada de vento que rondou os 180 quilómetros por hora, a mesma força que teria um furacão de categoria 3.

A companhia não forneceu dados concretos, mas confirmou que vários passageiros e membros da tripulação ficaram feridos.

À chegada a Port Canaveral, na Florida, na terça-feira de manhã, uma dezena de ambulâncias aguardava o navio.

Aaron Black era um dos passageiros a bordo e filmou o momento em que o barco começou a inclinar-se, faltava pouco para a meia-noite.

Também no Twitter, outro passageiros mostrou algumas imagens dos estragos: