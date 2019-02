Estes são os protótipos do muro fronteiriço de Trump que vão ser demolidos em San Diego

A administração da Casa Branca disse que elementos dos protótipos foram incluídos nos projetos para o atual muro fronteiriço e que cumpriram a sua função.

Os quatro painéis de cimento e os quatro de aço, colocados junto à barreira fronteiriça que separa San Diego de Tijuana, no México, estiveram entre as prioridades de Trump, e em 2018 visitou o local para observar as instalações.

Se para os apoiantes de Trump, estes modelos revelavam o seu compromisso sobre a segurança fronteiriça e confirmavam uma promessa eleitoral, para os críticos, eram monumentos que implicavam custos dispendiosos para os contribuintes e uma agressão dirigida ao México e aos imigrantes que procuravam fixar-se nos Estados Unidos.

O acesso público aos protótipos foi bloqueado do lado de San Diego, tornando a cidade de Tijuana num popular ponto de encontro para jornalistas, manifestantes ou observadores curiosos.

com Lusa