Vídeos no Twitter mostram incêndio em espetáculo de acrobacias aéreas na Índia que destruiu centenas de carros

As autoridades inclinam-se para a teoria de que o estado da relva, muito seca, aliado aos ventos fortes, tenha estado na origem da dimensão do fogo que deflagrou este sábado na cidade de Bengaluru, no sul da Índia, onde está a decorrer o festival aéreo.

A juntar às imagens das agências de notícias que dão conta do estado em que ficou o parque de estacionamento, vídeos no Twitter mostram o incêndio ainda a lavrar.

O Aero India é organizado pelo ministério indiano da Defesa mas, apesar da ambição de se tornar um dos eventos do género mais prestigiados do mundo, este ano fica marcado ainda por outro incidente: na terça-feira, dois aviões da Força Aérea colidiram em pleno voo enquanto ensaiavam para uma exibição. Um dos pilotos morreu e outros dois fcaram feridos.

O momento do acidente foi captado em vídeo por vários espectadores, que partilharam as imagens no Twitter também.