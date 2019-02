Tartaruga gigante das Galápagos que estava classificada como extinta foi descoberta depois de mais de um século

Um espécime vivo da tartaruga gigante Chelonoidis Phantasticus, que estava classificada como extinta há mais de um século, foi descoberto na ilha de Fernandina, nas Galápagos, anunciou o governo equatoriano.

De acordo com Marcelo Mata, ministro do ambiente do Equador, o animal encontrado este domingo foi uma fêmea adulta, que se acredita ter mais de 100 anos.

A descoberta foi feita durante uma expedição realizada por especialistas do Parque Nacional de Galápagos e da organização ambientalista Galapagos Conservancy, mas os cientistas acreditam que esta tartaruga não é única, já que também observaram pegadas e dentadas em plantas que são, provavelmente, de outros animais da mesma espécie.

A tartaruga foi levada para o Centro de Reprodução na ilha de Santa Cruz pela Galapagos Conservancy e os especialistas pretendem agora encontrar um macho para que se possa garantir a continuidade da espécie.

Esta é uma das 14 espécies de tartarugas gigantes nativas das Ilhas Galápagos, a maioria das quais está ameaçada. As tartarugas foram desaparecendo nos últimos dois séculos, tanto pela perda de alimento como pela extração do óleo, de acordo com a organização.

A espécie era classificada como possivelmente extinta desde 1906, sendo que o último vestígio das tartarugas tinha sido fezes encontradas em 1964.