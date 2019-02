Austrália: Os emojis chegaram às matrículas

Se fazem parte das conversas através dos smartphones, tablets ou computadores porque não pô-los nas matrículas dos carros? Talvez tenha sido assim que pensaram os fabricantes de matrículas personalizadas do Estado de Queenland, na Austrália.

Assim, a partir de março, às quatro letras e dois números que compõem a matrículas dos veículos pode ser acrescentado um emoji. Mas não um qualquer. A empresa PPQ Personalised Plates Queensland (Matrículas Personalizadas de Queensland) apenas deixa escolher entre cinco dos bonecos amarelos: o sorriso (“smile”), o sorriso com lágrimas (“laugh out loud”), o que tem óculos de sol (“sunglasses”), o que pisca um dos olhos (“wink”) e o que tem corações no lugar dos olhos (“heart”). Estão são os que estão disponíveis porque, segundo a PPQ, são os “mais utilizados” e “populares”, mas não excluem acrescentar outros ao cardápio.

Facebook Personalised Plates Queensland

Apenas, explicam ao jornal Sydney Morning Herald, não querem criar uma espécie de “paralisia criativa” nos consumidores ao oferecerem demasiados ícones de uma só vez.

Um dos receios era que os emojis confundissem as autoridades na altura de, por exemplo, passar multas ou preencher formulários de acidentes de viação, mas estes elementos não precisam de ser transcritos pois são apenas decorativos, o que conta são os números e letras que compõem as chapas de Queensland, onde vivem quase quatro milhões de pessoas.

A Austrália é um dos países onde é possível fazer matrículas personalizadas e o preço ronda os 475 dólares australiano (cerca de 300 euros).