Vídeo mostra portugueses a tentar escapar de avalanche na Suíça

Pelo menos uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas na sequência de uma avalanche que ocorreu esta terça-feira, na estância de esqui suíça de Crans-Montana, no cantão de Valais.

A polícia local anunciou que um dos feridos resgatado na terça-feira acabou por morrer. "Uma pessoa gravemente ferida acabou por morrer durante a noite no hospital. Trata-se de um francês de 34 anos”, informou a polícia, que confirmou o resgate de mais três pessoas. Duas delas já saíram do hospital, mas uma permanece sob observação. A polícia local anunciou, também, a suspensão das buscas no terreno.

Um vídeo feito por um grupo de portugueses que se encontrava na estância e que foi partilhado na internet mostra o momento em que a avalanche atinge os esquiadores de forma muito rápida.

De acordo com a informação dada pela polícia de Valais, na sua conta de Twitter, o desastre aconteceu por volta das 14h15 locais (13h15 em Portugal Continental). O site da área de esqui de Crans-Montana indicava que o risco de avalanche para esta terça-feira era de 2 numa escala de 1 a 5.

Segundo o jornal suíço Le Temps, cerca de oito mil pessoas praticam esqui nesta zona durante estes dias já que, em alguns cantões suíços, incluindo Genebra, este é um período de férias escolares.

A avalanche poderá ter sido provocada pela subida das temperaturas nos últimos dias, juntamente com a grande queda de neve das últimas semanas.