Vaticano: começou o sínodo sobre os abusos sexuais na Igreja

São 190 os prelados reunidos no Vaticano para, numa atitude inédita da Igreja Católica, discutir os casos de abusos sexuais de menores que durante os últimos anos têm vindo a ser provados e divulgados em todo o mundo.

No início dos trabalhos, esta quinta-feira, 21, e até domingo, os representantes dos vários Países são instados a ouvir algumas vítimas e a apresentar sugestões para que os abusos sexuais de menores deixem de ser uma realidade dentro da Igreja Católica.

“O santo povo de Deus olha para nós e espera de nós não apenas condenações simples e óbvias, mas medidas concretas e eficazes a aplicar. É preciso ser concreto”, referiu Francisco no início do encontro, e citado pela agência Ecclesia.

“Diante da chaga dos abusos sexuais perpetrados por clérigos contra menores”, o Sumo Pontífice afirmou ser tempo de ouvir bispos, arcebispos cardeais, responsáveis de instituições religiosas entre outros, de forma a conseguir-se traçar um caminho diferente daquele que tem sido seguido até agora.

“Que todos, juntos, nos coloquemos à escuta do Espírito Santo e, com docilidade à sua orientação, escutemos o grito dos pequeninos que pedem justiça”, pediu. “Recai sobre o nosso encontro o peso da responsabilidade pastoral e eclesial que nos obriga a discutir juntos, de maneira sinodal, sincera e profunda, sobre como lidar com este mal que aflige a Igreja e a humanidade”.

Segundo informações da mesma agência noticiosa, todos os participantes receberam indicações sobre algumas linhas de ação que foram entretanto desenvolvidas por Comissões e Conferências Episcopais. No entanto, Francisco pediu que estas recomendações servissem apenas de ponto de partida, e pediu que todos dessem contribuições que possam realmente fazer a diferença.

Na preparação para este encontro, um dos mais aguardados do ano, foi também pedido a cada bispo que ouvisse, no seu próprio País e nas suas comunidades, as vítimas que pudessem existir.

Este dia 21 vai ficar também marcado pela apresentação do livro ‘No Armário do Vaticano’, cujos primeiros capítulos a VISÃO pré-publicou recentemente e que, segundo o autor, estabelece uma relação de causalidade entre a cultura de segredo que se vive na Igreja e o facto de ser dentro dela que vive a “maior comunidade de homossexuais” do mundo. O autor, Frédéric Martel, decidiu fazer a apresentação pública da obra precisamente no Vaticano.

O Cardeal Patriarca de Lisboa e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. Manuel Clemente, está no Vaticano a representar a Igreja Católica portuguesa.

“Em muito boa hora o Papa Francisco quis alargar à Igreja mundial, de uma maneira mais intensa com esta convocação, a sua preocupação e o seu empenho em ultrapassar e resolver um problema que é grave e precisa de ser resolvido”, referiu D. Manuel Clemente em entrevista à agência Ecclesia na véspera do encontro e mostrando-se disponível para fazer o que for necessário. “Se formos parte do problema, agora temos de ser parte da solução”.

Recorde-se que em Portugal foram, desde 2001, denunciados 11 casos de abusos sexuais de menores, sendo que desses, apenas três terão seguido para o Ministério Público, confirmou ainda esta quinta-feira o porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, padre Manuel Barbosa, em declarações à Antena 1.

Note-se ainda que desta reunião não vai sair nenhum documento final. “O objetivo desta reunião será identificar as propostas apresentadas durante a reunião e as tarefas que devem ser realizadas, para que estas propostas possam ser colocadas em prática sem demora”, pode ler-se num documento libertado entretanto pelo Vaticano. Ao Papa Francisco caberá, assim, apresentar uma conclusão dos trabalhos, após a missa de domingo de manhã, num discurso que será transmitido online para todo o mundo.

No final do mês passado Francisco salientava que a prioridade deste encontro era a tomada de consciência, por parte dos prelados, do "sofrimento terrível" que tem sido causado ao longo dos anos, admitindo que alguns "bispos não sabiam o que fazer".