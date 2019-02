É "só" uma menina de dois anos a dançar Beyoncé, mas o Twitter reagiu com milhares de gostos e partilhas

Foi ao som de Crazy in love, interpretado por Beyoncé e Jay Z, que uma menina de dois anos deliciou a Internet, ao dançar a música com um cachorro quente na mão, imitando os passos que a cantora faz no videoclipe.

A mãe da bebé partilhou o vídeo no Youtube, que já tem mais de 400 mil visualizações.

Na descrição do vídeo, a mãe explica que se inspirou nos vídeos de outra menina a dançar para realizar esta representação "épica" com cabelos ao vento - efeito que foi criado com uma ventoinha ligada- , um cachorro quente na mão e muita alegria.

No Twitter, o seu tio, Brecken Fowler, também partilhou o vídeo, que já tem quase 70 mil retweets e mais de 280 mil gostos.

Na mesma sequência, e em resposta a vários utilizadores, Brecken Fowler "provou" que também o sobrinho dançava, ao publicar um vídeo do bebé a mexer-se ao som de Bruno Mars.

Ao cenário que já é, por si só, adorável, junta-se uma música que contribui ainda mais para o sucesso do vídeo. A Crazy In Love foi lançada em 2003 e esteve em primeiro lugar da Billboard Hot 100, a tabela mais conhecida de músicas mais vendidas nos EUA, durante oito semanas após o lançamento. É um dos grandes sucessos de Beyoncé, que lançou o álbum "Everything is Love" em cojunto com Jay-Z.