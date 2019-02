Igrejas irlandesas vão introduzir máquinas para pagamentos com cartões sem contacto

Em várias igrejas católicas de Dublin, na Irlanda, vão ser instaladas máquinas para pagamentos com cartão de crédito e débito contactless, para permitir doações monetárias e, assim, melhorar o seu estado financeiro.

A ideia foi desenvolvida pelo pelo Office for Financial Development da arquidiocese da capital irlandesa , criado em 2016 com a finalidade de garantir uma base de financiamento sustentável para as paróquias e dioceses de Dublin. Este método vai ser testado, primeiramente, em cinco igrejas de Dublin.

À BBC, um porta-voz da arquidiocese disse que o objetivo é fornecer mais opções de doações às pessoas que frequentam a igreja.

Esta decisão garante, com mais facilidade, a entrada de dinheiro, uma vez que as idas à missa na Irlanda são, desde os últimos anos, cada vez menos e ,tradicionalmente, as paróquias são financiadas durante a missa, semanalmente, com doações em dinheiro.

Além disso, a população católica no país, no geral, tem diminuído consideravelmente. Em 1981, o censo nacional indicava que mais de 90% da população era católica. Já no censo mais recente, realizado em 2016, a percentagem de católicos diminuiu para 78%.

Outros fatores ajudaram a acentuar ainda mais esta crise financeira, como o facto de as pessoas transportarem cada vez menos dinheiro consigo e, por isso, não doarem tão facilmente.

Mas esta não será a estreia da Igreja católica de Dublin na aposta de métodos bancários modernos. As paróquias da capital já utilizam transferências permanentes para o pagamento do dízimo das famílias católicas que, tradicionalmente, era entregue em envelopes.

As opiniões sobre se esta é uma boa ou má decisão são discrepantes entre as várias paróquias. Se, por um lado, há quem não ache necessário instalar estas máquinas por haver imensas formas de doação em dinheiro, mas também por débito direto, também há quem veja esta solução como uma forma de antecipar o futuro, já que cada vez menos se utiliza dinheiro físico.