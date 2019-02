Comboio mais rápido da Índia avariou um dia depois de começar a circular

Em comunicado, o governo indiano explica que houve problemas de comunicação entre as últimas quatro carruagens e o resto do comboio devido a uma "pancada externa".

O Vande Bharat Express, que apesar de não chegar à categoria de alta velocidade é o mais rápido do país, podendo atingir velocidades máximas de 160 quilómetros por hora. Inaugurado na sexta-feira, o comboio faz parte da iniciativa "Make in India" (faz na Índia) do primeiro-ministro, Narendra Modi, que quer transformar o país num polo global de manufatura.

Com capacidade para 1128 passageiros, o Vande Bharat Express consegue fazer Nova Deli - Varanasi, que equivale a cerca de 750 quilómetros, em oito horas, enquanto outros comboios atualmente a funcionar na Índia fazem o mesmo percurso em 11 horas.

A primeira viagem comercial do novo comboio foi este domingo, com o ministro indiano com a pasta dos transportes ferroviários a anunciar no Twitter que os bilhetes estavam esgotados para as próximas duas semanas.