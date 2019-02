Adeus ao padeiro de Kos, símbolo da ajuda europeia aos refugiados 

“Empurrar para trás as embarcações que chegam ao cais, pegar fogo a campos de refugiados (...) nada disto corresponde aos valores da Europa. A Europa são os estudantes em Munique e Passau que distribuem roupa aos refugiados que acabam de chegar à estação ferroviária. A Europa é o padeiro em Kos que oferece pão a almas famintas e exangues. Esta é a Europa em que quero viver.” As palavras são de Jean Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, num discurso sobre o estado da União em 2015.

O padeiro de que falava é este mesmo: Dionisis Avranitakis, o grego que, faria em maio quatro anos, um dia passou em frente à polícia, na ilha de Kos, onde vivia, e parou diante de um grupo de refugiados que acabaram de ser resgatados de um barco. Olhavam para o vazio.

Aquela ilha foi das mais afetadas durante a chamada crise de refugiados, devido à sua proximidade com as costas turcas, e hoje abriga 965 migrantes e refugiados dos mais de 15 mil que permanecem nas ilhas gregas, de acordo com dados do Ministério da Migração da Grécia.

Imagina-se que Dionisis se tenha lembrado do que passaram os avós, fugidos de Esmirna, que se tornaria parte da Turquia, no final da II Guerra, obrigando à fuga de 1 milhão de gregos da cidade.. Desde então, fez o melhor que sabia fazer e passou a ir ali todos os dias. Chegou a cozer 100 quilos de pão, diariamente, para distribuir a quem chegava, fugido da guerra e da fome, sírios ou iraquianos, nigerianos ou paquistaneses.

Naquele verão, Dionisis Avranitakis fez com que a Europa fosse um pedaço de pão, ainda antes de surgirem ali os primeiros centros de acolhimento – e antes daquele setembro negro marcado pela descoberta do corpo de Aylan, um menino de três anos, morto numa praia da Turquia, ícone do drama por que passavam aquelas remessas infindas de pessoas a tentar atravessar o Mediterrâneo rumo à Europa.

Graças ao seu trabalho, símbolo da solidariedade do povo grego, Avranitakis, o padeiro de Kos, seria depois galardoado com o Prémio da Sociedade Civil 2016 do Comité Económico e Social Europeu.