App lançada pelo governo chinês é a mais popular do país. A explicação? Para 90 milhões... a instalação é obrigatória

Chama-se Study Strong Country e começa logo por fazer um trocadilho com o nome do presidente porque a abreviatura de strong (que numa tradução literal quer dizer forte) é... Xi. Produzida pelo Partido Comunista Chinês, rapidamente se tornou a mais popular do país. A razão? Bom, Jiping, o líder chinês cujo primeiro nome é Xi, simplesmente ordenou que todos os membros do partido (são cerca de 90 milhões) fizessem dowload da aplicação, cujo objetivo maior é exaltar os méritos do governo. E como as ordens de XI Jiping são leis naquele que é ainda o país mais populoso do mundo, não demorou que aquela se tornasse a app mais popular.

A aplicação de cariz comunista é, ainda assim, relativamente abrangente, conta o The Guardian. Permite aos utilizadores ver as notícias dos canais estatais, fazer vídeo-chamadas para os amigos, ter uma programação minimamente pessoal e até enviar dinheiro para os amigos. Além disso, tem uma função de mensagens ao estilo Snapchat, na qual as mensagens desaparecem depois de lidas. Mas, talvez entre as funções mais importantes esteja o facto de ajudar os utilizadores a entender o pensamento de XI Jiping, que no último congresso, em outubro de 2017, ganhou um estatuto idêntico ao de Mao Tsé-Tung.

Last but not the least, oferece ainda concursos semanais, que incluem perguntas sobre Xi, com prémios e tudo, como o acesso a séries de televisão sobre “a grande história revolucionária” da China. Também é sempre possível ficar informado sobre as visitas de Xi às várias regiões do país. Por exemplo, há um vídeo filmado em Hubei que mostra estudantes e trabalhadores, reformados, polícias e soldados a gritar “Somente estudando Xi podemos fazer a China forte!”

Propaganda e pontuações baixas

Na verdade, as diretrizes do governo chinês foram claras: todos eram obrigados a descarregar a aplicação e os relatos não deixam esse mérito em mãos alheias. Na província de Henan, as autoridades instruíram os membros do partido a "agir de forma rápida e eficaz" na promoção da app. Numa universidade em Zhejiang, foi pedido a todos que usem app para que se crie uma espécie de fortaleza para o pensamento de Xi Jinping. Já na província de Fujian e na cidade de Qingdao, houve funcionários do governo a realizar workshops, enfatizando a sua "importância política".

Não demorou a que alguns utilizadores se revelassem stressados por não estarem a conseguir ganhar pontos suficientes na plataforma, acusando os empregadores que lhes estão a exigir valores mínimos. “É uma vergonha pública ter uma pontuação baixa”, confessou um deles no Weibo, serviço de microblogging considerado o Twitter chinês. Um outro utilizador publicou um emoji de um cão a olhar para o lado, imagem frequentemente usada pelos chineses para indicar sarcasmo, enquanto dizia: "Eu instalei voluntariamente o aplicativo Study Xi Strong Country".

O mais curioso é que este não é a primeira app lançada nesta batalha da China pelas cabeças pensantes do seu país. No ano passado, o Beijing News informava que o partido acabava de lançar outra app, também gratuita, chamada Learn From Xi, que continha o primeiro livro daquele líder chinês, uma coleção das suas citações e discursos.

Esta nova aplicação aparece no momento em que se cumpre um ano desde que a China intensificou a censura sobre as plataformas online. De tempos a tempos, são bloqueados conteúdos considerados perigosos para a estabilidade social - incluíndo vídeos da Porquinha Peppa e de Winnie The Poh.