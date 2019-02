Polícia indonésia admite ter utilizado cobra para aterrorizar homem durante inquérito

O vídeo em causa mostra a cobra, com cerca de dois metros, enrolada no pescoço e na cintura do suspeito algemado, enquanto um agente aproximava a cabeça do animal ao rosto do homem.

De acordo com a agência Associated Press (AP), a polícia pediu desculpas pelo sucedido, ressalvando que o homem, suspeito de roubo, não foi agredido e que a cobra não era venenosa.

Porém, a advogada Verónica Koman, especialista em Direitos Humanos, citada pela mesma fonte, vincou que o suspeito foi também agredido fisicamente pelas autoridades.

Para Koman, os métodos utilizados no interrogatório são considerados tortura e violam as normas da polícia, bem como várias leis.

A advogada disse ainda que este é apenas um exemplo dos muitos casos de repressão policial na Papua, com recurso a cobras.

com Lusa