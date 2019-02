As imagens do bloqueio das tropas venezuelanas a uma ponte para impedir ajuda humanitária

O exército venezuelano bloqueou a ponte internacional de Tienditas, que liga a cidade colombiana Cúcuta a Ureña, do lado da Venezuela. Este corte, utilizando o atrelado de um camião cisterna e dois contentores, teve, aparentemente, a intenção de barrar e entrada de ajuda humanitária no país.

Mike Pompeo, secretário de Estado norte-americano, escreveu no Twitter que o “regime de Maduro deve permitir que a ajuda chegue ao povo com fome”. “O povo venezuelano necessita desesperadamente de ajuda humanitária. Os EUA e outros países estão a tentar ajudar, mas o exército da Venezuela, sob as ordens de Maduro, estão a bloquear a ajuda que chega em camiões e navios”, acrescentou.

É exatamente esta a ponte, na fronteira ocidental, que milhares de venezuelanos têm usado para sair do país. Estima-se que dois milhões de habitantes tenham fugido desde que começou a crise.