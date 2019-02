Esta imagem impressionante não só mostra todo o lado oculto da Lua como, bem distante, o planeta Terra

Na imagem, podem ver-se duas realidades completamente diferentes, separadas por mais de 384 mil quilómetros: o lado oculto da Lua, aquele que ninguém consegue ver, e a Terra, atrás e bem distante e coberta de nuvens.



Esta captura impressionante foi realizada por uma equipa de radioamadores que utilizaram o microssatélite Longjiang-2, de pouco mais de 50 centímetros, que foi lançado em conjunto com o satélite Queqiao, em maio do ano passado, por uma equipa do Harbin Institute of Technology, na China.

O satélite é equipado com uma câmara ligada a um transceptor de radioamador, que permite a comunicação com os radioamadores da Terra. A imagem foi, então, recebida pelo radiotelescópio estabelecido em Dwingeloo, a nordeste da Holanda.

"Pela primeira vez, a Lua e a Terra, de forma inteira, estão à vista", escreveu o astrónomo Cees Bassa no seu blogue.

O lado oculto da lua é invisível para nós, humanos, devido ao facto da Lua estar em rotação sincronizada com a Terra.