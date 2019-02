Dubai: Maior, mais alto e sempre rasgar o céu

A 20 de outubro do próximo ano começa a Expo 2020. O local da exposição é a cidade do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Este emirado é, neste momento, um gigantesco estaleiro. Só arranha-céus (e estamos a falar de edifícios com mais de 300 metros de altura) estão a ser construídos 12. A torre projetada pelo arquiteto catalão Santiago Calatrava para a Expo 2020 (Dubai Creek Tower) será a mais alta do mundo, com 928 metros.

Assim, porquê anunciar mais uma torre que nem sequer é para estar pronta a tempo da exposição? Porque no Dubai é sempre tudo em grande.

A empresa estatal Dubai Holding apresentou as maquetas para edificar uma torre com 550 metros de altura (a estrutura mais alta de Portugal é a Torre Vasco da Gama, com 145 metros).

O Burj Jumeira, assim se chama a torre, terá uma plataforma a 465 metros com restaurante e “sky lounge”. Além de vários locais de observação a 360º da cidade, a zona envolvente terá um misto de vários edifícios residenciais e comerciais.

Na base será construído um grande anfiteatro e vários locais para receber eventos culturais. Prevê-se que a primeira parte da obra esteja concluída em 2023.

Recorde-se que é no Dubai que está o edifício mais alto do mundo: o Burj Khalifa tem 828 metros e 160 andares.