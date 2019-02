Austrália: Inundações levam cobras e crocodilos para as ruas

A situação na cidade de Townsville, em Queensland, agravou-se este domingo, com as autoridades a verem-se obrigadas a abrir as comportas da barragem de Ross River e prevenir um possível colapso. A manobra libertou cerca de 1900 metros cúbicos de água por segundo.

As inundações sem precedentes alagaram casas, escolas e aeroportos, forçando muitos residentes a usarem os telhados das suas casas para se manterem em segurança até ao resgate. Aí esperam ficar a salvo das águas e, agora, dos crocodilos. Townsville registrou vários alertas sobre estes animais na área devastada pelas inundações.

Erin Hahn foi uma das moradoras a avistar um crocodilo mesmo junto à porta da casa do pai, no domingo à noite, como mostrou no Facebook.

Segundos os meios de comunicação locais, há subúrbios da cidade completamente submersos e as previsões meteorológicas continuam a apontar para mais chuva esta segunda e terça-feira.

"Basicamente não é algo que acontece uma vez em 20 anos, é uma vez em 100 anos", considera a governadora do estado, Annastacia Palaszczuk.