E se os satélites da NASA tiverem captado avião do voo MH370 perdido no oceano?

O governo malaio interrompeu das buscas da aeronave do voo MH370, que desapareceu dos radares a 8 de março de 2014, mas há quem continue à procura de pistas, usando tudo o que tem à disposição.

Daí que o vídeo agora publicado com uma compilação de imagens captadas por satélites da NASA, e fornecidos pelo Zoom Earth — um site que permite capturar atualizadas imagens via satélite da Terra – tenha acendido novamente as esperanças de se saber o que aconteceu.

É que, por incrível que possa parecer, as fotos coincidem na perfeição com o dia do misterioso desaparecimento do avião. Nas imagens, é possível ver um objeto em forma de avião na área do oceano Índico, a oeste da Malásia e da Indonésia. As coordenadas do possível avistamento do MH370 são 3'00.549'S e 86'21.943'E.

Em 2015, um fragmento da asa do avião fora descoberto a leste de Madagáscar, na ilha francesa de Reunião, confirmando-se que era proveniente do Boing 777. Durante três anos, houve buscas tanto subaquáticas como à superfície, por toda a parte sul do oceano Índico pela Malásia, China e Austrália.

Em janeiro de 2017, sem nenhum resultado, foram dadas por encerradas – e, em julho do ano passado, os investigadores responsáveis pela investigação do acidente acabaram por emitir um longo relatório assumindo que o Boeing fora provavelmente desviado da rota de propósito, mas sem conseguirem identificar o responsável.