O que parecia um buraco no pavimento era, afinal, um túnel com saída junto a banco na Florida

Quando os funcionários municipais de Pembroke Pines, na Florida, começaram a analisar o que parecia um simples buraco na Flamingo Road, estavam longe de imaginar o que tinham à frente: a entrada de um túnel com cerca de 45 metros de comprimento, "equipado" com um pequeno gerador e um fio elétrico.

Em declarações aos jornalistas, o agente Michael D. Leverock, do FBI de Miami, explica que o túnel "claustrofóbico" tem aproximadamente entre 60 a 90 centímetros e desemboca numa zona ajardinada junto a um banco e a uma caixa de Multibanco.

As autoridades ainda não conseguiram perceber se está em causa uma tentativa de assalto, sobretudo devido à estreiteza do túnel, que terá sido escavado, provavelmente, por mais do que uma pessoa, com recurso a picaretas.

"Gostaria de dizer que vi uma coisa destas em filmes, mas o buraco é tão pequeno que... é único", comenta Leverock.

A polícia descobriu ainda um guincho e um carrinho usado para levar para longe a terra e as pedras retiradas, assim como um par de botas enlameadas, uma escada improvisada e um banco.

Também ainda não é claro se o túnel continua.