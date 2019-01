O frio polar dos EUA e a neve na China e Reino Unido em 30 imagens de bater o dente

O vórtice polar continua a afetar os EUA, principalmente Chicago e Minneapolis, com temperaturas negativas recorde. As pessoas são aconselhadas a ficar em casa, mas nem sempre isso é possível. Os alertas dizem que a pele exposta pode congelar em cinco minutos em locais onde os termómetros já bateram nos -30 graus Celsius e as previsões apontam para -40ºC. Até ao fim de semana vai continuar assim. Há notícia de, pelo menos, 8 mortos e os hospitais estão cheios de pacientes com queimaduras provocadas pelo frio.

Na China, numa altura em que se comemora o Ano Novo chinês, a maior festa do país, a neve também apareceu nalgumas zonas.

Já no Reino Unido, a noite de quarta-feira foi a mais fria do ano e o manto branco cobre algumas regiões.