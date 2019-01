O frio (extremo) em Chicago visto pelo Twitter

Várias regiões dos EUA foram atingidas por um “vórtice polar” - uma massa de ar gelada que deveria estar por cima do Polo Norte - que já provocou, pelo menos, 12 mortos. As escolas e universidades de muitas cidades estão, desde quarta-feira, encerradas, e os transportes públicos funcionam com limitações.

Em Chicago, a cidade com mais população do Estado do Illinois, as temperaturas desceram até aos -29 graus Celsius, com a temperatura máxima a atingir apenas -14 graus.

Para manterem os comboios em movimento, vários trabalhadores têm "incendiado" as linhas, com aquecedores alimentados a gás, já que o frio extremo pode encolher o metal e fazer com que elas se separem.

No Twitter, são várias as imagens e vídeos partilhados que mostram como tudo congela em segundos, nas ruas de Chicago.

Já agora, diga-se, que o tópico mais comentado ao longo do dia tem sido precisamente o "Polar Vortex"... mas com a hashtag mal escrita, o que faz com o que o assunto mais popular seja #PolarVotex2019 e não #PolarVortex2019, muito menos concorrido, como nota este utilizador: