Casa Branca diz que foi Deus que quis que Trump fosse Presidente dos EUA

"Eu penso que Deus nos convoca a todos para ocupar diferentes papéis em diferentes momentos", declarou à estação televisiva cristã CBN News.

"E penso que ele quis que Donald Trump se tornasse Presidente e é a razão pela qual ele está lá", na Casa Branca, acrescentou nesta entrevista, da qual a CBN News divulgou um extrato.

Porta-voz da Casa Branca desde julho de 2017, Sarah Sanders, de 36 anos, é filha de uma figura da política norte-americana: Mike Huckabee, pastor batista e antigo governador do Estado do Arcansas.

Por várias vezes, Sarah Sanders tem evocado a sua fé em declarações aos jornalistas.

Questionada no início do mandato de Trump sobre o comportamento e a linguagem deste, respondeu na altura: "Enquanto crente, penso que só temos um modelo e, quando me colocam essa questão, digo que é Deus".

