Tudo a postos para receber o Ano do Porco

As celebrações do Ano Novo Lunar - sob o signo do porco -, são a altura em que os chineses se deslocam às suas terras natal, se juntam às famílias e fazem compras. A data exata para a maior celebração é este ano a 5 de fevereiro (o calendário chinês é mais antigo do que o gregoriano e a data é móvel; depende dos ciclos da Lua). Também lhe chamam o Festival da Primavera.