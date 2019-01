State of the Union: Trump discursa a 5 de fevereiro

Nancy Pelosi, a líder democrata da Câmara dos Representantes norte-americana, formalizou esta segunda-feira, 28, o convite para que Donald Trump se dirija ao País com o seu discurso do ‘State of the Union’ no próximo dia 5 de fevereiro. “Quando lhe escrevi, no passado dia 23 de janeiro, declarei que devíamos trabalhar juntos para encontrar uma data com a qual ambos concordássemos depois da reabertura do governo”, lê-se na carta enviada por Pelosi e citada pela imprensa americana. “Na nossa conversa de hoje, acordámos o dia 5 de fevereiro”.

O presidente norte-americano terá respondido imediatamente à responsável, afirmando que era “uma honra” aceitar o seu convite. “Temos uma ótima história para contar e ainda, grandes objetivos para atingir”, afirmou ainda o presidente.

Recorde-se que Pelosi tinha cancelado o discurso do ‘Estado da União’, um dos mais significativos momentos do ano civil de um Presidente dos EUA, justificando a sua decisão com o facto de haver mais de 800 mil funcionários públicos norte-americanos sem receber, devido ao ‘shutdown’ do governo, que durou 35 dias e que se tornou no mais longo período de paralisação da História daquele país. A democrata sugeriu a Trump que se endereçasse à nação por escrito, mas que não haveria espaço para um discurso nos moldes de sempre, naquilo que os analistas consideram ter sido um sinal de força da representante.

Democratas e republicanos continuam sem chegar a acordo sobre o Orçamento para 2019, com Donald Trump a exigir que seja considerada uma verba superior a 5 milhões de dólares para a construção de um muro na fronteira com o México e com os democratas firmemente a oporem-se. No entanto, na semana passada o presidente norte-americano ordenou a reabertura do Estado Federal durante três semanas, até dia 15 de fevereiro, pressionado pelos sinais negativos da economia e pelos relatos das dificuldades financeiras atravessadas por grande parte do eleitorado americano. Ainda assim, o presidente fez saber que o governo voltará a paralisar se não conseguir que a verba para o muro seja aprovada.