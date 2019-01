Risco de rutura de outra barragem no Brasil interrompe operação de busca

A ruptura de uma primeira barragem, na sexta-feira, causou pelo menos 34 mortos e cerca de 300 desaparecidos, anunciaram os bombeiros e a empresa mineradora Vale, noticou o portal globo.com.

A empresa de mineração Vale, em comunicado, afirma que ativou os alarmes às 07:30 de Brasília (09:30 de Lisboa), depois de "detectar um aumento nos níveis de água no Dam VI", uma estrutura que faz parte da mina de Córrego do Feijão, no complexo mineiro de Brumadinho.

Face a este alarme, os bombeiros começaram a retirar as pessoas das suas casas nas aldeias vizinhas, noticou a AFP.

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou a chegada hoje de um avião isreelita com técnicos, pessoal médico e equipamento para apoiar nas buscas de vítimas em Brumadinho, no Estado de Minas Gerais.

"São 140 pessoas e 16 toneladas de equipamentos", escreveu o Presidente brasileiro na sua conta na rede social "Twitter", noticia o portal brasileio globo.com.

Uma equipa especializada, incluindo médicos, e aparelhos para detetar pessoas soterradas, foram as pronessas do primeiro-minsitro isrelita, Benjamin Netanyahu, que, no passado dia 01, se tornou no primeiro chefe de Governo de Telavive, a assistir a uma tomada de posse de um Chefe de Estado brasileiro.

Jair Bolsonaro sobrevoou a área onde se registou o acidente da barragem no sábado de manhã, e o Governo federal criou um gabinete de crise, adianta o portal brasileiro.

O mais recente balanço feito pelas autoridades brasileiras, no sábado, dava conta de, pelo menos, 40 pessoas mortas, devido à rutura de uma barragem em Brumadinho, no Estado de Minas Gerais.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, considerou muito difícil conseguir ainda resgatar pessoas com vida dos escombros.

A rutura da barragem da empresa de mineração Vale no município de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, ocorreu na passada sexta-feira, e causou uma avalanche de lama e resíduos minerais.

com Lusa