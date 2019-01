Duque de Edimburgo envia carta a pedir desculpa a mulher que ficou ferida no acidente que protagonizou

Num carta enviada a Emma Fairweather, que ficou com um braço partido na sequência da colisão, o príncipe Philip pede desculpa pelo acidente, que justifica com o "Sol baixo", pelas 15h00, que não o deixou ver o carro que vinha na sua direção.

A missiva, datada de 21 de janeiro, foi divulgada pelo Sunday Mirror e já confirmada por um porta-voz do Palácio de Buckingham.

"Já passei naquele cruzamento inúmeras vezes e sei bem o tráfego que passa na estrada principal", escreveu o Duque de Edimburgo. "Em condições normais, eu não teria dificuldade em ver o trânsito que vinha da direção de Dersingham, mas só posso imaginar que não consegui ver o carro a vir e estou muito contrito em relação às consequências", continua o príncipe, de 97 anos.

Ao tablóide, Emma Fairweather afirma que se recorda que o dia do acidente estava nublado, mas que agradece o pedido de desculpa. "Achei muito simpático ter assinado como 'Philip' e não com o título formal. Foi uma supresa agradável pela natureza personalizada [da carta]", acrescenta a mulher, de 46 anos, que ia no lugar do passageiro. A condutora, de 28 anos, sofreu ferimentos ligeiros no joelho e um bebé de nove meses que também ia na viatura saiu ileso do acidente.

Na carta, o príncipe explica ainda que foi aconselhado pelas autoridades a retirar-se do local da colisão quando começou a juntar-se uma multidão.

Dois dias depois do episódio, o duque foi fotografado a conduzir sem cinto de segurança, o que lhe valeu várias críticas.