Vídeos no Twitter mostram destruição provocada pela rutura de barragem no Brasil

O acidente aconteceu no Estado de Minas Gerais e atingiu a cidade de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte

A rutura de uma barragem no Brasil afetou esta sexta-feira várias casas na cidade de Brumadinho, Estado de Minas Gerais.

A estrutura faz parte da empresa mineira Vale, que confirmou, em comunicado, que "a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco" foram atingidas, e que já tinha sido ativado o seu "Plano de Atendimento a Emergências para Barragens".

No local, está o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que já resgatou, pelo menos, dois feridos, e membros da Defesa Civil. No Twitter, vários vídeos mostram a destruição causada pela lama que invadiu a cidade.

"A prioridade total da Vale, neste momento, é preservar e proteger a vida de empregados e de integrantes da comunidade. A companhia vai continuar a fornecer informações assim que forem confirmadas", comunicou a empresa.

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, já reagiu ao acidente, referindo, na sua conta de Twitter, que determinou o deslocamento dos ministros do Desenvolvimento Regional e Minas e Energia, o secretário nacional de Defesa Civil e o ministro do Meio Ambiente para a região. "Nossa maior preocupação neste momento é atender eventuais vítimas desta grave tragédia", escreveu.