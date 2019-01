30 caixotes e ecopontos incendiados na área de Lisboa e um autocarro em Setúbal

Em Setúbal, a polícia detetou um autocarro a arder pelas 02:35, na Avenida Bento de Jesus Caraça, mas na área de atuação do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) não foi registado caso de viaturas incendiadas.

Fonte da PSP disse ainda que foram detidas três pessoas, mas a polícia ainda está a investigar se estão ou não relacionadas com o incidente do autocarro.

As últimas noites têm sido marcadas por diversos atos de vandalismo na Área Metropolitana de Lisboa e em Setúbal.

Estes atos começaram depois de uma manifestação, na segunda-feira, em Lisboa, contra a violência policial, após uma intervenção da PSP no bairro da Jamaica, no Seixal (Setúbal), no domingo, que resultou em incidentes entre os moradores e a polícia que provocaram cinco feridos civis e um agente.

Num comunicado anterior, a PSP esclareceu que "nada indicia, até ao momento, que [estes incidentes] estejam associados à manifestação" de protesto que decorreu na segunda-feira, em frente ao Ministério da Administração Interna.

Após a manifestação de segunda-feira em Lisboa, quatro pessoas foram detidas na sequência do apedrejamento de elementos da PSP por participantes no protesto.

O Ministério Público e a PSP abriram inquéritos aos incidentes no bairro da Jamaica.

Entretanto, a PSP reforçou nos últimos dias o policiamento na Bela Vista, em Setúbal, e em algumas zonas dos concelhos de Loures, Odivelas e Sintra (distrito de Lisboa), após os incidentes registados com o lançamento de "cocktails Molotov" contra uma esquadra e o incêndio de caixotes do lixo, ecopontos e de várias viaturas.

com Lusa