Jihadistas do Estado Islâmico confinados a duas aldeias no leste da Síria

As Forças Democráticas Sírias (FDS), que lançaram em setembro uma ofensiva contra o último bastião do Estado Islâmico (EI) na província de Deir Ezzor, na fronteira com o Iraque, conquistaram hoje a vila de Baghouz.

O EI passa agora a ter apenas duas aldeias e alguns terrenos agrícolas, segundo o OSDH.

"Prosseguem as operações de busca em Baghouz para encontrar elementos do EI que se possam ter escondido", precisou o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane, adiantando que "as FDS devem agora avançar para as terras agrícolas perto de Baghouz".

Após a conquista de vastos territórios na Síria e no Iraque em 2014 e 2015, o EI começou a perder território, vendo-se agora reduzido a alguns pequenos setores.

"Vemos muitos combatentes inimigos (do EI) a fugirem", indicou à agência France-Presse o porta-voz da coligação internacional que apoia as FDS, o coronel Sean Ryan.

"As forças sírias estão a menos de 10 quilómetros da fronteira iraquiana e continuam a enfrentar a resistência de combatentes obstinados", disse.

Ryan adiantou que a missão da coligação "continua a ser a derrota definitiva do EI".

"É difícil dizer quando tempo levará, apesar dos avanços", sublinhou, indicando que se tenta "não falar em termos de prazos, mas antes de enfraquecer as capacidades do inimigo".

Desde setembro, os confrontos na zona do último bastião do EI mataram mais de um milhar de 'jihadistas' e mais de 600 combatentes das FDS, além de pelo menos 380 civis, segundo o OSDH.