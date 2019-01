As Cataratas do Niágara congelaram e as imagens são imponentes

O espetáculo das enormes cataratas localizadas no rio Niágara, no leste da América do Norte, é sempre fascinante. Mesmo quando a água fica parada, em alguns pontos, à custa das temperaturas enregelantes que se têm feito sentir, como mostram as imagens partilhadas nas redes sociais