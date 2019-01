Uma alemã tricotou o "cachecol dos atrasos do comboio" e agora vendeu-o por milhares no eBay

A passageira, que ia para o trabalho de comboio, tricotou o cachecol todos os dias de 2018

A passageira alemã Claudia Weber vendeu no eBay o cachecol que tricotou durante um ano e que representa o longo tempo de espera pelo comboio que a levava ao trabalho, todos os dias. A peça é uma denúncia às demoras constantes dos transportes ferroviários neste país e foi leiloada e comprada no eBay por €7550.

A passageira faz, diariamente, o percurso Munique-Moosburg de comboio e decidiu tricotar todos os minutos de atraso, tricotando duas linhas por dia (uma ida e uma volta), durante todo o ano. Os diferentes tempos de espera são simbolizados pelas cores diferentes, como explicou a filha, a jornalista alemã Sara Weber, num tweet que teve milhares de gostos e partilhas.

"Cinzento escuro para cinco minutos atrasado, rosa claro para uma espera entre cinco e 30 minutos e vermelho para mais de 30 minutos em cada viagem", explica a jornalista.

Sara Weber e a mãe colocaram o cachecol em leilão no eBay e o montante angariado reverteu a favor da organização religiosa de caridade Bahnhofmission.

Especialistas têm alertado, há vários anos, para o envelhecimento das infraestruturas ferroviárias na Alemanha, atrasos e custos excessivos em grandes projetos, que têm prejuficado a boa reputação do país, conhecido pela sua pontualidade e organização. Um exemplo notório é o Aeroporto de Berlim-Brandemburgo, planeado como um terminal supermoderno a 18 km do centro da capital alemã. O projeto iniciou em 2006, mas as instalações estão abandonadas há vários anos e, antes de 2020, o aeroporto não deve ser inaugurado.