Jovem faz a mesma coreografia com 1000 pessoas de todo o mundo. Este é o resultado

O projeto do youtuber americano Matt Bray começou em 2014, com um vídeo onde o jovem dançava uma coreografia gravada durante 100 dias seguidos. Em 2015, Matt Bray escolheu 100 lugares diferentes perto de Chicago, nos EUA, para realizar outra dança e, em 2016, andou por vários locais da América e dançou com 100 pessoas uma coreografia igual.

No último ano e meio, o youtuber viajou por 15 países de todo o mundo para continuar esta série de vídeos, mas de uma forma ainda maior. O jovem fez uma coreografia, dançou-a com mil pessoas e o resultado é um vídeo denominado 1000 People of Dance, publicado no seu canal de youtube, ProjectOneLife.

Ao som de Lean, da banda americana VHS Collection, Matt Bray vai dançando em ambientes diferentes: perto da Torre Eiffel, em Paris, ao lado de uma estação de metro em Londres ou numa sala de ballet, o vídeo mostra a beleza da diversidade, não só de lugares mas também de pessoas.

Matt Bray afirma que não houve nenhuma produção ou organização na realização deste vídeo e que o bom resultado tem a ver com os passos simples da coreografia e com o facto de várias pessoas terem acedido ao convite do youtuber com facilidade.

O objetivo do jovem era, explica, divertir-se a viajar pelo mundo e fazer as pessoas sorrir. O resultado foi este: