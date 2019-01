Uma instalação de som vai tocar a música "Africa" dos Toto no deserto da Namíbia...para sempre

Vai haver música para sempre no deserto da Namíbia. Um artista alemão com origem namibiana montou uma instalação de arte com o objetivo de tocar a música "Africa", da banda americana Toto, em loop e para sempre.

Max Siedentopf, que deu à instalação de arte o nome Toto Forever (Toto Para Sempre), ainda não divulgou o local exato do deserto onde a instalação se encontra. À CNN, o artista de 27 anos contou que este deserto, situado na costa oeste de África, é o local perfeito para a realização deste trabalho.

O tema foi lançado em 1982 e tornou-se rapidamente num fenómeno cultural, que continua nos dias de hoje. Isto porque, há menos de um ano, a banda americana Weezer fez, a pedido de uma fã, uma versão do clássico, que rapidamente popularizou. A partir daí, a música adquiriu quase o estatuto de meme, surgindo várias paródias suas.

Mas como é que é possível tocar uma música num deserto para sempre? O artista colocou seis colunas de som suportadas por plintos e ligou-as a um iPod, movido a bateria solar, que inclui apenas a música Africa selecionada no modo "repeat".

O artista musical, que quis prestar uma homenagem à banda, refere que alguns namibianos adoram a ideia e outros dizem que é a pior instalação de som de sempre, o que, para Max Siedentopf, é um grande elogio.