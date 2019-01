O casal gay de pinguins que está a criar um bebé de forma "exemplar"

Na colónia de pinguins do aquário australiano Sea Life, em Sidney, não havia bons pais. Quase todos os animais deixavam constantemente os ninhos, fazendo com que os ovos arrefecessem e, muitos deles, não incubassem. Esta é uma situação normal em pinguins inexperientes, com períodos de acasalamento mais complicados.

Um casal de pinguins machos, contudo, era diferente, apresentando instintos paternais fora do normal. Depois de se testar o seu cuidado com um ovo fictício, foi dado a Sphen e Magic um ovo real, retirado de outro casal com dois ovos, e a experiência não podia ter corrido melhor: criaram um grande ninho juntos e cuidaram do ovo de forma exemplar.

Durante 28 dias, o casal sentou-se de forma revezada no ninho com o objetivo de aquecer o ovo. Tish Hannan, supervisora chefe da colónia no Sea Life, conta ao The New York Times que estes dois pinguins tinham uma sensibilidade completamente diferente e que, reparando que o ovo podia eclodirr a qualquer momento, "começaram a cantar para o ovo".

A cria nasceu no final de outubro e, embora tivesse apenas 91 gramas, foi a única que eclodiu de todos os ovos da colónia. Sphen e Magic mostram, agora, que são pais exemplares, alimentando Sphengic (o nome escolhido pela equipa), cantando para ele e colocando-o na posição certa para dormir.

Depois de três meses, a cria está quase crescida, mas ainda não se conhece o seu sexo, já que os órgãos reprodutores de um pinguim são internos e, por isso, só pode ser determinado através de um exame de sangue realizado mais tarde.

Este casal de pinguins gay tornou-se um símbolo importante de tolerância na Austrália, já que, na altura em que a sua história ficou conhecida, o país tinha vivido, há poucos meses, uma dura luta pela legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, com grandes tensões pessoais e religiosas. Em dezembro de 2017, a Austrália tornou-se o 25º país a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ao aprovar o projeto lei para a legalização do casamento homossexual.

Tish Hannan explica que, neste momento, muitos pinguins estão à procura de novos pares para a próxima época de acasalamento, mas Sphen e Magic permanecem juntos e unidos. Há pouco tempo, o bebé começou a aprender a nadar e os pais juntaram-se a ele, prontos para mergulhar com ele. Porque, no final de contas, o que importa é o amor.