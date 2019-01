Canal francês "apanha" Amazon a deitar fora milhares de produtos novos

Vários vídeos gravados com câmara oculta em França mostram que a Amazon destrói ou deita fora milhares de produtos novos e em bom estado nos cinco depósitos de lixo da empresa neste país.

As imagens foram divulgadas no último domingo, durante a transmissão do programa Capital do canal francês M6, onde são apresentadas e discutidas reportagens e investigações jornalísticas focadas na economia e no consumo.

O jornalista que conduziu a investigação, Guillaume Caho, garantiu à BBC que o mesmo se repete, também, em países como os EUA e o Reino Unido, referindo que esta atitude é uma "aberração ecológica, económica e social", embora não seja ilegal.

Além de imagens que mostram vários funcionários da empresa a deitar caixas de brinquedos fechadas e pacotes inteiros de fraldas no lixo, imagens captadas com drones expoem produtos que vão parar a aterros sanitários ou a incineradoras.

Na reportagem, foi referido que, só em três meses, foram destruídos cerca de 300 mil produtos novos, mas a Confederação Geral do Trabalho de França (Confédération Générale du Travail) diz que este número pode atingir os 3 milhões num ano.

A Amazon France já reagiu à reportagem, explicando, no Twitter, que "apenas uma pequena parte de produtos que não são vendidos é destruída", já que "a grande maioria é reclicada, revendida, devolvida ou doada".

A empresa garante que as doações são feitas regularmente a várias instituições e que há esforços para reduzir o número de produtos que têm como destino a destruição, incluindo informar "as autoridades competentes" sobre esses casos.

Também reações por parte do governo não demoraram a chegar. A Secretária de Estado do ministro da Transição Ecológica e Inclusiva, Brune Poirson, afirmou, horas depois da emissão do programa, que o Parlamento vai agir no sentido da aprovação de uma lei que proiba este tipo de comportamento.

Em novembro do ano passado, neste país, a empresa já tinha sido acusada de deitar fora produtos com defeitos, sem a implementação de qualquer política de reciclagem.