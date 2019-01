'Shutdown' nos EUA: O que é, porque existe, quem (e o que) afeta o apagão de Trump

O que é o shutdown?

Num procedimento normal, a 30 de setembro, o Congresso define o orçamento para o ano seguinte. Quando não há acordo entre as partes, o orçamento fica suspenso e aquele órgão vai aprovando leis contínuas que vão desbloqueando as verbas para fazer face às despesas. Se uma destas leis não for aprovada, muitos dos trabalhadores de serviços federais, considerados não essenciais, deixam de receber os seus salários, forçando à paralisação da uma grande maioria desses serviços.

Quantos trabalhadores afeta?

Cerca de 800 mil. Destes, mais de 380 mil foram para casa, enquanto os restantes mantêm-se a trabalhar mas sem receber salário.

Porque é que o Congresso não aprovou o orçamento?

Porque Donald Trump quer incluir uma verba de 5,7 mil milhões de dólares para financiar a construção do muro na fronteira com o México, medida que os Democratas, que agora dominam aquele órgão, não querem aprovar. Em dezembro, os Democratas admitiram libertar 1,3 mil milhões de dólares para financiar a segurança na fronteira, com mais vedações, mais pessoal e melhor tecnologia. Mas nunca admitiram a construção de um muro de aço e betão.

Quais os serviços mais afetados?

Porque mais irónico que pareça, um dos serviços mais atingidos é o controlo de fronteiras. Quer nas terrestres, com o México, quer nas dos aeroportos. Os parques nacionais estão abertos mas com inúmeras restrições. Há trabalhadores de vários serviços de alguns ministérios que também pararam e, até, funcionários diplomáticos que estão em missão noutros países que deixaram de receber.

E os que estão a trabalhar vão ficar sem esse dinheiro?

O presidente Trump anunciou que pretende passar um lei para pagar a todos, com efeitos retroativos. No entanto, esta lei não pode ser aprovada enquanto se mantiver a paralisação.

Até que ponto pode afetar a economia dos EUA?

Segundo um estudo da Standard & Poors, cada semana de paralisação representa uma perda de 1,2 mil milhões de dólares para o país.

Até quando pode durar a paralisação?

Tudo depende das duas partes chegarem a acordo. No entanto, no dia 4 de janeiro, o presidente Trump ameaçou manter o shutdown durante meses, ou até mesmo anos.

Antes deste qual tinha sido o maior shutdown dos EUA?

Aconteceu em 1995 durante a administração de Bill Clinton e durou 21 dias.