Twitter responde em massa à satisfação de Donald Trump por ter servido "banquete" de hambúrgueres a campeões nacionais

Com a Casa Branca sem cozinheiros devido à paralisação parcial do governo federal, Donald Trump recebeu a equipa de futebol americano com pizzas, hambúrgueres e batatas fritas, dispostos a preceito em bandejas de prata e numa mesa com direito a vela acesas, como se de um banquete "normal" se tratasse.

Já esta terça-feira, o Presidente manifestou no Twitter a sua satisfação com o momento passado com os campeões Clemson Tigers.

Na mesma rede social, multiplicam-se as respostas ao banquete "americano":

E há até quem considere que esta será a imagem que fará um viajante no tempo perceber que alguma coisa correu mal.