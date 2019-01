Ginasta norte-americana faz exibição "perfeita" e redes sociais ficam rendidas

A ginasta norte-americana Katelyn Ohashi regressou em grande, depois de quase seis anos afastada das competições. Este domingo, a atleta da Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA), deslumbrou toda a gente com um número perfeito, que lhe valeu um 10, a nota máxima.

O vídeo da sua prova, que foi realizada com músicas de Michael Jackson, Tina Turner e Earth, Wind & Fire e fez parte do Campeonato Nacional de Ginástica Universitária dos EUA, já se tornou viral, com milhares de partilhas e comentários no Twitter.

Em 2013, Katelyn Ohashi decidiu afastar-se da ginástica depois de ter vencido Simon Biles na Taça Americana. Além de toda a pressão que sentiu, também foi submetida a uma operação ao ombro, o que fez com que a ginasta abdicasse da sua carreira profissional durante mais de um ano.

Em 2015, começou a fazer parte da equipa de ginástica da Universidade da Califórnia e agora, aos 21 anos, conseguiu o quarto 10 perfeito enquanto atleta da UCLA.