Imagens mostram resgate dramático nos Alpes

A manobra do piloto do helicóptero para chegar ao esquiador lesionado e exausto, nos Alpes franceses, não está a deixar ninguém indiferente no Facebook

Uma queda junto ao Monte Branco, no passado dia 2, deixou Bruno, como é identificado, em apuros. Exausto, o esquiador tinha deslocado o joelho e era incapaz de prosseguir. Estava, juntamente com outras cinco pessoas, a mais de 2100 metros de altitude, nos Alpes.

No meio da aflição do grupo, Nicolas Derely percebeu que tinha rede no telemóvel para pedir ajuda. O que se passsou a seguir foi um resgate de suster a respiração, que Derely filmou e partilhou no Facebook.

Em vez de pousar na colina íngreme, o piloto do helicóptero do Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne conseguiu encostar apenas o nariz do aparelho e, em seguida, o lado direito, permitindo a três elementos da equipa de resgate chegar ao homem ferido.