Simulacro para o Brexit sem acordo foi um fracasso

O teste/simulacro para um congestionamento de camiões no principal porto de ferries do Reino Unido foi considerado um fiasco.

O Governo quis simular uma espécie de caos no tráfego de mercadorias caso haja um hard Brexit, ou seja, sem acordo, com seis mil camiões. Mas os 89 que, afinal, participaram no teste, dizem, que foi tudo “uma perda de tempo”.

Segundo o plano de contingência elaborado para emergências, os camiões devem estacionar no desativado aeroporto Manston, que tem seis mil lugares – só apareceram 89 – e depois fazer um caminho por estrada (que hoje esteve cortada ao trânsito) de cerca de 4 km até ao Porto de Dover (no Canal da Mancha), onde, normalmente, passam 10 mil camiões por dias.

“É uma perda de tempo. Deveriam ter feito isso na hora de ponta, o tráfego aqui é apenas médio. Não será assim sem acordo ”, disse Adam Carter, um motorista da Int Logistics, citado pelo The Guardian.

“Foi uma perda de tempo, para ser sincero. É bom que tenham feito alguma coisa, mas com 80 camiões não se testa o sistema”, referiu David Martin, outro camionista da mesma empresa.

Uma das associações ligadas ao transporte rodoviário classificou este como um teste de “fachada”, já que não é possível comparar a eventualidade de haver seis mil camiões parados com apenas 89.