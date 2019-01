Mulheres sauditas vão passar a ser informadas do divórcio por mensagem 

Como parte do mesmo pacote de reformas sociais e económicas, instituído pelo príncipe herdeiro, Mohammad bin Salman, que passou a permitir às mulheres da Arábia Saudita conduzir, o Ministério da Justiça anuncia que os tribunais do país vão passar a notificar as mulheres do seu novo estado civil.

A medida "visa proteger os direitos das mulheres", informa o governo, em comunicado.

Além de as informar de que estão divorciadas, a mensagem de texto vai incluir o número da certidão de divórcio e o nome do tribunal onde poderão levantar a documentação.

Além disso, está também online um site onde as interessadas poderão averiguar o estado civil e ter acesso aos dados das certidões.