Alguém tentou desacreditar a mais nova congressista de sempre com vídeo no Twitter mas teve o efeito contrário

Eleita aos 29 anos para a Câmara dos Representantes, a ativista, nascida no Bronx, tomou posse esta semana como congressista de Nova Iorque, entrando assim para a história como a mulher mais jovem a chegar ao Congresso dos EUA. Mas, na véspera, 30 segundos de vídeos protagonizados por Alexandria Ocasio-Cortez tornaram-se virais no Twitter: "Aqui está a comuna que sabe tudo preferida da América [algumas posições da nova congressista são consideradas muito à esquerda] a agir como a idiota sem noção que é", lia-se no tweet do utilizador AnonymousQ1776, entretanto apagado, que dizia que o vídeo era dos seus tempos de liceu.

Esta é uma das versões que andaram a circular na rede social.

Não tardou, no entanto, a ficar claro que as imagens fazem parte de um vídeo de mais de quatro minutos publicado há oito anos no YouTube e que o contexto era simples: a moda de recriar cenas de filmes populares dos anos 80. Neste caso, foi filmado na Universidade de Boston, onde Ocasio-Cortez concluiu o curso de Economia e Relações Internacionais em 2011, e mostra um grupo de estudantes a dançar ao som de Lisztomania, dos Phoenix.

As reações em defesa da jovem não se fizeram esperar. "Está feita. Novo vídeo revela que quando @AOC andava da faculdade era... adorável", escreveu uma utilizadora. "Bem, @AOC está acabada. Nunca vai recuperar depois de o mundo a ver... (assiste ao vídeo)... a dançar adoravelmente a divertir-se com os amigos no liceu?", twittou outra, com os dois tweets a serem partilhados milhares de vezes.